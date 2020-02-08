Пекин, , 15:01 — REGNUM Ведущие производители смартфонов из Китая создадут единую платформу для разработчиков мобильных приложений Global Developer Service Alliance (GDSA). Об этом сообщает Reuters.

Единая платформа GDSA позволит разработчикам одновременно размещать свои программы на платформах приложений Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo. Сообщается, что первоначально запуск GDSA был запланирован на март 2020 года, однако он может быть перенесён из-за вспышки коронавируса в Китае.

По данным издания, первоначально эта платформа будет запущена только в некоторых странах, включая Россию, Индию и Индонезию. Также в публикации Reuters говорится, что эта инициатива позволит китайским компаниям бросить вызов монопольному положению сервиса приложений Google Play. Однако в пресс-службе Xiaomi заявили об отсутствии таких амбиций.

«GDSA служит исключительно для облегчения загрузки приложений разработчиками в соответствующие магазины приложений Xiaomi, OPPO и Vivo одновременно. Между этим сервисом и Google Play Store нет конкурирующего интереса», — отметили в Xiaomi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году совокупные расходы пользователей в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play составили около $83,5 млрд, согласно отчёту исследовательской компании Sensor Tower.

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