Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен повысить бюджет американского аэрокосмического агентства в 2021 финансовом году на $3 млрд по сравнению с текущим годом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа.

По данным издания, бюджет NASA на 2021 финансовый год превысит $25,2 млрд. Размер финансирования, выделенный американскому аэрокосмическому агентству в текущем финансовом году, составляет $22,6 млрд.

Отмечается, что большая часть дополнительного финансирования будет направлена на реализацию программы «Артемида», предусматривающей возвращение американских астронавтов на Луну в 2024 году. Если эти предложения будут согласованы, то предстоящее увеличение годового бюджета NASA станет самым крупным за три последних десятилетия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года совет Европейского космического агентства утвердил бюджет в размере 14,4 млрд евро ($15,8 млрд) на следующие пять лет.