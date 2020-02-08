Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Компания Facebook остановила продажи гарнитур виртуальной реальности (VR) Oculus Quest в некоторых стран из-за сбоев поставок комплектующих из Китая. Об этом сообщает UploadVR.

Задержки в доставке гарнитур были замечены ещё в середине января. Сначала компания Facebook сдвигала ожидаемые сроки получения заказанной гарнитуры, а позже закрыла возможность заказа Oculus Quest в нескольких странах, включая США и Канаду.

Представители Facebook объяснили, что сбои в поставках связаны с сокращением производства. Часть комплектующих поставляется из Китая, однако их производство было задержано из-за вспышки коронавируса.

«Как и другие компании, мы ожидаем некоторого влияния на наше производство оборудования из-за коронавируса… Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить поставки», — прокомментировали в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года принадлежащая Facebook компания Oculus VR представила перчатки Forte Data Glove, предназначенные для имитации взаимодействия с виртуальной реальностью при использовании гарнитур Oculus.