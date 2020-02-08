Москва, , 12:53 — REGNUM Итоги продаж новых легковых автомобилей в России в январе текущего года подвели 8 января эксперты аналитического агентства «Автостат».

По их данным, всего в январе нынешнего года в России было приобретено 102 102 штуки транспортных средств (автомобили BMW и Mini в подсчете не участвовали), что составило рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%.

В списке популярнейших автомобильных брендов уверенно продолжает своё лидерство отечественная Lada, на втором и третьем местах, соответственно, расположились южнокорейские марки Kia и Hyundai.

В рейтинге моделей на первых двух местах также представлены модели Lada Granta и Vesta, которых в январе продано 8 470 и 7 506 штуки соответственно, что есть рост по сравнению с прошлым годом +11% и +6%.

На третьем месте KIA Rio, которую продали в количестве 6 258 штук (+0,2%). Четвертым в списке стал Hyundai Сreta, приобретенный 5 376 раз (+28,4%), пятым — седан Volkswagen Polo, который купили 3 483 раз (-5,7%).

Отметим, при этом только у трех из десяти самых продаваемых марок наблюдается отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (KIA, Nissan и GAZ), в то врем как оставшиеся семь показывают рост.