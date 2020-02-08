Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 14 января 2020 года. В этот же день было выпущено обновление, которое должно было стать финальным для операционной системы.

После установки этого обновления часть пользователей обнаружила, что у них исчезло фоновое изображение рабочего стола. При попытке смены изображения фон также оставался чёрным.

В Microsoft признали эту ошибку и выпустили исправление KB4539601. В журнале изменений говорится, что это обновление «Решает проблему, которая может привести к тому, что ваши обои, для которых установлено значение «Растянуть», будут отображаться чёрным цветом».

Отмечается, что это обновление решает аналогичную проблему для серверных систем Windows Server 2008 R2 с пакетом обновлений SP1. Пользователи, которые не захотят устанавливать это обновление, могут воспользоваться обходным путём — установить фон рабочего стола с параметрами «Заполнение», «По размеру» или «По центру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года компании-разработчики антивирусного программного обеспечения, включая Avast, Avira, ESET, Kaspersky и McAfee, заявили, что продолжат поддерживать Windows 7 в течение двух следующих лет.

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