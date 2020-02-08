Москва, , 12:41 — REGNUM Россия запустит экспериментальные микроспутники с лазерными диодами для показа рекламы в небе в 2022 году, заявил 8 февраля ТАСС директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

Экспериментальный проект, получивший название «Созвездие», будет реализовываться ОРКК при сотрудничестве компаний Avant Space и «КосмоЛаб». Проект предусматривает выведение в 2020 году двух экспериментальных спутников на околоземную орбиту с помощью одного из кораблей серии «Прогресс», которые используются для доставки грузов на Международную космическую станцию. Планируется, что после завершения основной миссии и расстыковки с МКС с корабля «Прогресс» будет выпущен контейнер с микроспутниками.

Установленные на спутниках лазерные диоды позволят создавать источники света достаточной мощности, чтобы их было видно с Земли. Одной из рассматриваемых сфер применения этой технологии является формирование рекламных сообщений в небе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация готова помогать другим странам в реализации космических проектов, включая доставку их космонавтов на орбитальную станцию на коммерческой основе.

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