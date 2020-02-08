Париж, , 11:23 — REGNUM Регулирующие органы Франции наложили штраф в размере 25 млн евро (около $27,4 млн) на компанию Apple за обновление мобильной операционной системы iOS, приведшее к снижению производительности некоторых смартфонов iPhone. Об этом сообщает пресс-служба генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF).

Речь идёт об обновлениях iOS 10.2.1 и 11.2, выпущенных в течение 2017 года. Служба расследований DGCCRF установила, что установка этих обновлений меняла параметры управления аккумуляторными батареями.

Изменение этих настроек привело к тому, что смартфоны некоторых смартфонов iPhone заметили снижение производительности устройств. Часть пользователей была вынуждена заменить аккумуляторные батареи.

Также владельцы таких устройств не были надлежащим образом проинформированы об изменениях, поэтому некоторые оказались вынуждены купить новый смартфон. Ещё одним нарушением было признано то, что владельцы iPhone не могли восстановить предыдущую версию iOS после загрузки нового обновления.

Отметим, что в 2017 году в Apple признали эту проблему и в начале 2018 года выпустили новое программное обеспечение, которое должно было исправить недостатки версий iOS 10.2.1 и 11.2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2019 года мессенджер WhatsAPP прекратил работу на смартфонах под управлением iOS 8 и более ранних версиях.