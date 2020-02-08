Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Критический сбой в работе программного обеспечения на бортовом компьютере Boeing Starliner мог привести к потере космического корабля без своевременного вмешательства специалистов наземного центра. 7 февраля об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

NASA представило предварительные результаты работы комиссии, которая изучает проблемы, возникшие в ходе испытания космического корабля Starliner в декабре 2019 года. Напомним, планировалось, что разработанный компанией Boeing корабль достигнет Международной космической станции, однако из-за сбоя корабль был возвращен на Землю без стыковки с МКС.

Специальная комиссия, в которую вошли специалисты NASA и Boeing, продолжает изучение всех обстоятельств испытательного полёта. В настоящее время выявлены три основные проблемы: ошибка с таймером миссии, сбой программного обеспечения и проблема с постоянной связью между кораблём и наземным центром.

Проблема временной потери связи находится в стадии рассмотрения, но в NASA разобрались с причинами возникновения двух других ошибок. Отмечается, что возможность сбоя в работе программного обеспечения была заложена ещё на стадии его разработки. При этом последующие этапы тестирования не позволили выявить проблему, хотя это было возможно.

«Обе эти ошибки могли привести к потере космического корабля, но действия команды NASA и Boeing позволили исправить проблемы и безопасно вернуть космический корабль Starliner на Землю», — отметили в NASA.

В американском аэрокосмическом агентстве добавили, что более полные результаты работы этой комиссии будут представлены в конце февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в NASA заявили, что сбой в ходе испытаний корабля Starliner в декабре 2019 года может потребовать запуска дополнительной испытательной миссии в беспилотном режиме. Ранее планировалось, что следующий испытательный полёт Starliner к МКС пройдёт с экипажем на борту.

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