Петропавловск-Камчатский, , 08:56 — REGNUM Очередной высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ вернулся на Камчатку после ремонта и модернизации. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Самолёт, входящий в состав авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России, получил новейшую авионику и радиоэлектронные системы. Также были значительно улучшены его тактические характеристики.

Экипаж обновлённого МиГ-31БМ, значительно увеличившего свои боевые возможности, совершил длительный перелёт к месту постоянной дислокации на расстояние около девяти тысяч километров.