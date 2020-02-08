Сакраменто, США, , 08:55 — REGNUM Американская компания Tesla дистанционным способом отключила функцию автопилотирования на своем электрокаре Model S, после того как он был перепродан сторонним дилером. Об этом 8 февраля сообщает Eleсtrek.

Компания Tesla продала свой электромобиль Model S независимому перекупщику на онлайн-аукционе, при этом машина была оснащена фирменной системой Autopilot с возможностью дальнейшего обновления до продвинутой функции FSD (Full Self-Driving), которая позволяет машине реагировать на светофоры, производить обгоны и совершать движение в сложных городских условиях.

После продажи электромобиля перекупщиком Tesla провела удаленный аудит, который определил, что за данные опции не было заплачено, после чего они были отключены на данной машине, о чем позднее было сообщено владельцу в службе технической поддержки.

Также отмечается, что, как свидетельствуют форумы владельцев электромобилей Tesla, случай с покупателем данной Model S не является единичным.

Помимо этого, указывается, что в самой компании данную ситуацию комментировать не стали.