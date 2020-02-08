Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Официальная учетная запись компании Facebook в социальной сети Twitter была заблокирована после того, как доступ к аккаунту получили сторонние лица, сообщает 8 февраля Reuters.

Представители Twitter подтвердили факт взлома учётной записи компании Facebook и её платформы Messenger, отметив, что злоумышленники получили к ней доступ с помощью сторонней платформы.

«Как только мы узнали об этой проблеме, то сразу заблокировали скомпрометированные учетные записи и обратились к нашим партнёрам в чтобы они могли восстановить их», — отметили в Twitter

Пользователи социальной сети успели сделать снимки экрана с сообщениями на странице Facebook в Twitter во время взлома. В этих записях ответственность за взлом взяла на себя хакерская группа OurMine.

«Некоторые из наших корпоративных учётных записей были взломаны, но мы уже восстановили доступ к ним», — гласит последняя запись на странице компании Facebook в Twitter.

Отметим, хакеры группировки OurMine в период с 2016 по 2020 год взломали учётные записи многих известных людей на разных интернет-платформах, включая Twitter-аккаунты президента Sony Сюхэй Ёсида и генерального директора Google Сундара Пичаи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля сервис Downdetector зафиксировал глобальный сбой в работе социальной сети Twitter.

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