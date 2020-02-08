Шанхай, Китай, , 07:51 — REGNUM Запланированная на 18−20 марта международная выставка Electronica China в Шанхае перенесена на неопределённый период. 7 февраля об этом сообщает Digi Times.

Electronica China является крупнейшей выставкой электронной промышленности в Азии. Ожидалось, что в этом году свои разработки представят более трёх тысяч компаний, а общее количество посетителей выставки достигнет 250 тысяч.

Также ассоциация производителей электроники SEMI отменила смежное мероприятие — SEMICON China. Эта выставка оборудования и технологий для полупроводниковой промышленности также должна была пройти в Шанхае с 18 по 20 марта.

Представители компаний из Тайваня, которые планировали принять участие в выставке, заявили, что ожидают отмены всех подобных мероприятий в Китае в течение двух следующих месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая к 8 февраля общее количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в КНР достигло 31 774 человек, умерли от него 722 человека.