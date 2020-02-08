Нью-Дели, , 07:41 — REGNUM Индийский автопроизводитель Force Motors представил на международном мотор-шоу Auto Expo 2020 в Нью-Дели модернизированный вариант своего нового внедорожника Gurkha, наружно очень похожим на Mercedes-Benz G-Class.

При этом индийский обновленный автомобиль стал ещё более схожим с «Гелендвагеном», нежели его предыдущий вариант. У него увеличена головная оптика, бамперы и задние фонари. Кроме этого внедородник оснащен 16-дюймовыми дисками и у него увеличенные колесные арки.

В салоне модернизированного Force Gurkha наличествует обновленная развлекательная система с центральным тачскрином, круглые дефлекторы системы вентиляции, новая доска приборов и капитанские сидения для второго ряда кресел.

При этом под капотом автомобиля находится 2,6-литровый 90-сильный дизельный двигатель с 5-ступенчатой механической коробкой передач, соответствующий экологическим индийским нормам.

Планируется, что новинка появится на индийском рынке уже через несколько месяцев, его цена на данный момент не указывается.