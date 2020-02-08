Североморск, Мурманская область, , 07:30 — REGNUM Задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника отработали над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря экипажи трёх дальних противолодочных самолетов Ту-142 из состава ВВС и ПВО Северного флота. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Взлетевшие с аэродрома Кипелово Ту-142 более девяти часов отрабатывали слаженность действий экипажей при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Охотниками за подводными лодками была выполнена тренировка по постановке в указанный квадрат гидроакустических буев и приему передаваемой ими информации о подводной обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, плановый полёт над нейтральными водами Баренцева моря, Норвежского моря и акваторией Северного Ледовитого океана 31 января выполнили два российских стратегических ракетоносца Ту-160.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: Два Ту-160 выполнили плановый полёт над северными морями