Москва, , 07:26 — REGNUM Метеорологический спутник «Электро-Л» №3 передал в наземный центр первые снимки с геостационарной орбиты, 7 февраля сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запущенный в декабре 2019 года космический аппарат «Электро-Л» №3 продолжает проходить серию лётных испытаний. Полученные снимки свидетельствуют, что все системы спутника работают в штатном режиме.

Спутники серии «Электро-Л» используются для многоспектральной съёмки Земли и сбора данных о влиянии солнечной активности на геофизические процессы. Эта информация используются Росгидрометом для изучения состояния акваторий морей и океанов и составления прогнозов погоды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря спутник «Электро-Л» №3 был запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М». Запуск и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.

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