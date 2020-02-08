Москва, , 07:04 — REGNUM Российские и китайские космические аппараты преследуют американские спутники. Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата в интервью журналу Washington Examiner.

Так, по его словам, РФ запустила устройство-инспектор, которые якобы движется за разведывательным аппаратом США и приближается к нему с невыясненными целями. Командующий рассказал, что американские специалисты никак не могут помешать их сближению.

Ланата считает, что таким образом Россия и КНР пытаются вывести из строя системы геолокации и коммуникации США. Он также выразил мнение, что до указанных случаев космос являлся безопасным.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января с борта Международной космической станции (МКС) в космос был выведен технологический спутник STPSat-4, который будет использоваться для нужд ВВС США.

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