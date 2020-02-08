Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Компания Apple может тестировать компьютеры Mac с процессорами AMD. Об этом 7 февраля сообщил портал Engadget.

Пользователь Reddit и Twitter, известный под ником Rogame, обнаружил соответствующую информацию в последних бета-версиях операционной системы MacOS Catalina.

Издание MacRumors, впрочем, отмечает, что пока нет никаких доказательств того, что Apple планирует перейти на AMD. Наоборот, согласно имеющейся на сегодня информации существует вероятность, что Apple, скорее, начнёт устанавливать в ноутбуки процессоры собственного производства.

Стоит отметить, что по мнению некоторых экспертов, в 2019 году компания Intel сильно уступила AMD. Это началось после того, как AMD в начале 2019 года начала выпускать на рынок процессоры серии Ryzen, которые по показателям производительности не только не уступали процессорам Intel, но превосходили их.

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