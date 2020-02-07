Москва, , 23:14 — REGNUM Два фрегата проекта 22 350 заложат на стапелях «Северной верфи» в 2020 году, сообщает 7 февраля портал FlotProm со ссылкой на неназванные источники в кораблестроительной сфере.

По информации портала, такое решение было принято по итогам эксплуатации головного корабля проекта 22 350 «Адмирал Горшков» в составе Северного флота.

По некоторым данным, на новых кораблях будет увеличено число крылатых ракет «Калибр» с 16 до 24 единиц.

На данный момент эксплуатируются и строятся четыре фрегата проекта 22 350. «Адмирал Горшков» служит в составе Северного флота, «Адмирал Касатонов» готовится к вводу в боевой состав флота, «Адмирал Головко» готовят к спуску на воду, «Адмирал Исаков» строят на стапелях.

Кроме того, в апреле 2019 года были заложены ещё два фрегата проекта 22 350 — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

Как сообщало ИА REGNUM, фрегаты проекта 22 350 водоизмещением пять тысяч тонн длиной 135 метров имеют дальность плавания 4500 миль.

Экипаж порядка 170 человек среди прочих систем и узлов корабля обслуживает 130-мм артустановку А-192, комплекс ПВО «Полимент-Редут», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр», противолодочный комплекс «Пакет». В палубном ангаре фрегата размещён противолодочный вертолет Ка-27.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководящий состав ВМФ России прибыл на Балтфлот