Москва, , 13:54 — REGNUM В работе оператора мобильной связи МТС произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Согласно информации, пик перебоев с мобильной связью у абонентов пришелся на 13:00 мск. Чаще всего информация о сбоях поступала от жителей Москвы, Ярославля, Тулы, Иваново, Воронежа, Краснодара, Рязани, Санкт-Петербурга и Твери. 76% пользователей отмечают перебои в мобильной связи, 11% — сбой всех сервисов, 11% жалуются на мобильный интернет.

В компании заявили, что сеть работает в штатном режиме, сложности с подключением абонентов к сети в Москве длились не более одной минуты, сообщает «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля интернет-пользователи сообщали о сбоях в целом ряде сервисов «Яндекса», включая электронную почту, «Яндекс.Диск», «Дзен», «Яндекс. Музыка», «Яндекс.Такси».