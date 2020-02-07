Берлин, , 12:47 — REGNUM Все технологические проблемы по запуску беспилотных авто компанией Bosch решены, заявил вице-президент фирмы по созданию автономных систем вождения Кей Степпер в интервью порталу Autocar.

По словам Степпера, на данный момент главными препятствиями для реализации проекта являются юридические моменты и незаинтересованность клиентов.

«В настоящее время мы можем с уверенностью сказать, что технология, аппаратная и программная стороны дают возможность перейти к беспилотника уже завтра. Да, понадобится ещё времени на обкатку и сертификацию, тем не менее в остальном мы всё уже подготовили», — подчеркнул вице-президент Bosch.

Он добавил, что скорее всего беспилотники начнут использовать не ранее 2025 года. При этом даже к этому времени они не будут распространены.

Ранее японская компания Kubota представила концепт трактора под названием X Tractor cross, который имеет футуристический внешний вид, а также автопилот, датчики, видеокамеры и спутниковую навигацию.

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