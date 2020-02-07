Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Американский автопроизводитель Lucid Motors оснастит серийную версию своей первой электрической модели Air 900-вольтовой системой. Об этом заявил гендиректор Питер Роулинсон в интервью изданию Electrek.

«Tesla работает на 400 вольт. Porsche представляет 800-вольтовую систему. Мы используем систему более 900 вольт», — заявил Роулинсон.

Для топовой версии Air автопроизводитель обещает запас хода в 400 миль (644 км).

Сообщается, что увеличение вольтажа позволяет увеличить скорость зарядки аккумуляторов за счет увеличения мощности. Теоретически аккумулятор автомобиля Lucid Air сможет заряжаться от станции мощностью 100 кВт-ч за 10−15 минут. Однако сейчас не существует таких зарядных станций. В нынешних условиях на зарядку до 80% будет затрачено около 30−40 минут.

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