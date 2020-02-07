Нью-Дели, 7 февраля 2020, 12:00 — REGNUM На автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели (Индия) состоялась премьера кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Об этом сообщается на сайте FinancialExpress.
У новинки внешний вид передней и задней части выполнен в духе нового флагмана Hyundai Palisade. Авто имеет двухсекционную головную оптику, а также вертикальные задние фонари.
Внутри салона модели на центральной консоли установлен большой экран мультимедийной системы в стиле Tesla Model S. Он используется для управления мультимедиа и ещё для регулировки климатической системы.
Автопроизводители установили в авто турбированный двигатель мощностью 140 л. с. рабочим объёмом 1,4 л. В линейке моторов модели есть также 1,5-литровый бензиновый и дизельный моторы производительностью 115 «лошадей» каждый. Агрегатируются движки с 6-скоростной механической коробкой передач, вариатором или 7-позиционным «роботом».
Кроссовер появится в продаже на авторынке в Индии в марте текущего года.
Напомним, в январе 2020 года дилеры Hyundai в РФ продали 11 395 автомобилей. Это на 5% больше результата 2018 года. При этом доля кроссоверов от общего числа проданных машин бренда составляет 65%.
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