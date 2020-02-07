Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Американская компания General Motors была вынуждена объявить о повторном отзыве своих автомобилей в США, поскольку после предыдущей отзывной кампании у автомобилей начались проблемы с тормозной системой. Об этом сообщается на портале Carsweek.

Компания всего может отозвать 128 519 автомобилей GMC и Chevrolet 2019 года, а также кроссовера Cadillac CT6. Проблема заключается в неправильной работе тормозной системы, поскольку обновление, которое было произведено ранее, может неправильно взаимодействовать с функцией дистанционного запуска OnStar и тормозами.

Напомним, 12 декабря 2019 года General Motors объявила о старте отзывной кампании. Отзыву подлежали 463 995 машин. При этом проблема также была связана с тормозной системой. Автопроизводителю пришлось обновить программное обеспечение на этих машинах.

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