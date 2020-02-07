Ижевск, , 11:03 — REGNUM Удмуртская компания Boxglass совместно с FIE (Международной федерацией фехтования) разрабатывает тренажёр по фехтованию в виртуальной реальности. Апробируют инновацию в Федерации современного пятиборья Удмуртии, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Пресс-служба правительства Удмуртии

VR-тренажёр позволяет эффективно отрабатывать элементы, многие упражнения можно отрабатывать и без участия соперника. Пока разработчики предлагают 6 упражнений, но в дальнейшем планируется увеличить их число до 15.

По словам соучредителя компании Игоря Мельникова, в тренажёре соединены два любимых детьми компонента — фехтование и киберспорт. Пока в качестве оружия можно использовать только шпагу, в дальнейшем будет добавлена рапира, сабля и даже меч джедая.

При использовании тренажёра значительно увеличиться эффективность обучения, при этом расходы на спортивное оборудование сократятся. Кроме того, тренажёр позволяет собирать аналитические данные тренировочного процесса и выстраивать программу под каждого конкретного спортсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, в число лучших российских спортсменов 2019 года попала фехтовальщица Инна Дериглазова. При получении награды в номинации «Гордость России» шестикратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка выразила благодарность всем болельщикам и своему личному тренеру, отметив, что без их участия не смогла бы достичь «ни одного результата».