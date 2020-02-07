Берлин, , 10:42 — REGNUM Специалисты из немецкого ателье Keyvany увеличили максимальную мощность Lamborghini Urus до 820 «лошадей». Видео с авто размещено на YouTube-канале Fahr doch.

Немецкие тюнеры провели модернизацию 641-сильного четырёхлитровый мотора V8 с двумя турбинам. Теперь агрегат выдаёт 820 «лошадей». Однако теперь за счёт увеличенной мощности снизилось время разгона авто. В модернизированной версии до «сотни» модель разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 325 км/ч.

Также в ателье разработали для Urus аэродинамический обвес, состоящий из углеволокна. Благодаря замене обычных элементов обвеса на облегчённые варианты удалось уменьшить вес машины на 41 кг.

Отдельно стоит отметить светодиодные фонари в виде фирменной буквы «Y» на огромном воздухозаборнике спереди.

Ранее немецкие тюнеры из ателье Prior Design создали для звезды реалити-шоу Роберта Гайсса эксклюзивный «сердитый» комплект обвеса Lamborghini Urus. Авто получило более широкие колёсные арки, выпуклый капот и большой диффузор.

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