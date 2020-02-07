Вашингтон, , 10:24 — REGNUM На автомобильном салоне в Чикаго южнокорейская компания Kia обновленный седан Cadenza 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Седан Kia Cadenza Пресс-служба Kia

«Седан премиум-класса дебютировал сегодня на автосалоне в Чикаго. Насыщенный новыми элементами дизайна, технологиями и доступными функциями, Cadenza 2020 остается верным своей миссии, заключающейся в том, чтобы предлагать роскошные интерьеры в сочетании с тихой и спокойной ездой», — говорится в сообщении.

Дизайнеры поработали и с внешним видом автомобиля и с его интерьером. Так, Cadenza теперь обладает увеличенной радиаторной решеткой, обновленными бамперами и оптикой.

Внутри автомобиля появилась полностью переделанная приборная панель, а также новый 12,3-дюймовый сенсорный экран с возможностью подключения нескольких устройств Bluetooth. Кроме того, появились два новых цвета отделки сидений, выполненных из кожи наппа.

Новинка появится в продаже в конце 2020 года в двух вариантах: Technology и Limited. Стоимость обновленного седана Cadenza будет известна ближе к началу продаж.

Напомним, стало известно, что продажи новой KIA Seltos в России начнутся 2 марта 2020 года.

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