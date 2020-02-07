Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Японская автокомпания Toyota представила в рамках автомобильного салона в Чикаго (Соединённые Штаты) спортивную комплектацию кроссовера Highlander 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте Motor1.

В спортивной комплектации XSE кроссовера будут значительные изменения дизайна по сравнению со стандартным Highlander. Так, в рестайлинговом авто внешний вид отличается большим количеством чёрных деталей. В чёрном цвете исполнены: окантовка фар, рейлинги, корпуса зеркал заднего вида, фальшрадиаторная решетка, а также решётка воздухозаборника переднего бампера.

Под капотом новинки размещён V6 мощностью 295 л. с. объёмом 3,5 л, который работает с механической коробкой передач. Автомобиль имеет как передний, так и задний привод.

Чтобы улучшить управляемость машины специалисты Toyota немного улучшили подвеску, а также откалибровали рулевое управление с электроусилителем.

Ожидается, что новинка поступит в продажу осенью 2020 года, однако её стоимость пока неизвестна.

Напомним, компания Toyota начала разработку новой версии спорткара Supra с более мощным двигателем. Новое авто будет оснащено 400-сильной турбированной «шестеркой» объёмом три литра.

Читайте также: Toyota разработала опцию для водителей, путающих газ и тормоз