Москва, , 08:59 — REGNUM Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.

«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что заблокированные функции не могли быть доступны на телевизорах без изменений установленных заводских настроек.

В компании пояснили, что, в соответствии с российским законодательством, данные устройства должны иметь сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС и быть маркированы знаком ЕАС.

Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории РФ, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Samsung начал блокировать функции на Smart-телевизорах в Молдавии. Позже российские пользователи пожаловались, что на экране появляется надпись This TV is not fully functional in this region и перестали работать некоторые функции.

Читайте также: Samsung начала блокировать свои «умные» телевизоры на территории СНГ