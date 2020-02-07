Москва, , 08:11 — REGNUM Российская автокомпания Aurus успешно завершила госиспытания парадных кабриолетов Aurus. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.

Источник агентства подчеркнул, что госкомиссия по результатам тестов кабриолетов пришла к выводу, что техтребования, которые были заложены в техническом задании, выполнены.

На следующем этапе государственная комиссия должна выдать рекомендации к передаче образца модели на снабжение Министерства обороны.

Стоит отметить, что в прошлом году кабриолеты Aurus уже участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Они пришли на смену парадным ЗИЛам.

Напомним, компания Aurus планирует производить новую укороченную версию «президентского» лимузина L700 общей длиной 6130 мм.

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