Москва, , 06:32 — REGNUM На рабочую орбиту вокруг Земли успешно выведены все 34 британских спутника OneWeb. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно в соответствии с циклограммой полёта после двух включений маршевой двигательной установки «Фрегата». Все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении.

Общее время вывода спутников на штатную орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат-М» составило 3,5 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в 00:42 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи британской компании OneWeb. Этот старт является первым запуском спутников OneWeb, осуществлённым на Байконуре. Ожидается, что всего на орбиту будет выведено около 600 спутников, коммерческое использование которых начнётся в 2020 году.

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