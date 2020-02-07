Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Специалисты NASA рекомендовали компании Boeing изменить процедуру проверки своего программного обеспечения из-за неполадок, возникших при запуске корабля Starliner в декабре. Об этом 6 февраля сообщает интернет-портал Space News.

По информации портала, в ходе совещания, которое провели члены комиссии NASA по вопросам безопасности полетов, была обсуждена ещё одна серьёзная неполадка в программном обеспечении Starliner, которую удалось исправить в ходе полёта. Отмечается, что ранее о ней не сообщалось.

По свидетельству участников обсуждения, комиссия NASA рекомендовала компании Boeing пересмотреть процедуры проверки своего программного обеспечения с целью не допустить подобных инцидентов в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Boeing и американское аэрокосмическое агентство NASA создадут совместную группу для расследования инцидента во время первого испытательного полёта корабля Starliner.

Созданная группа должна будет выявить причины сбоя в работе программного обеспечения бортового компьютера, приведшего к отмене операции по стыковке с Международной космической станцией (МКС). Расследование продлится около двух месяцев.

Напомним, первый запуск космического корабля Starliner, разрабатываемого специалистами Boeing для доставки астронавтов на борт МКС, состоялся 20 декабря 2019 года с помощью ракеты-носителя Atlas V. Программа испытательного полёта предусматривала стыковку корабля с МКС, однако эта операция была отменена из-за сбоя в работе бортового компьютера. Starliner был выведен на нештатную околоземную орбиту, 22 декабря корабль вернулся на Землю, совершив посадку на полигоне NASA в штате Нью-Мексико.

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