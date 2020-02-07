Москва, , 03:48 — REGNUM Две радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-Н», способные регистрировать гиперзвуковые цели, будут развёрнуты на Кольском полуострове до конца 2020 года, сообщил 7 февраля журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, оба радара уже доставлены на полуостров. Первый находится на позиции, в настоящее время выполняется его установка. Второй будет развёрнут до конца года.

Напомним, три аналогичные РЛС ранее получил Северный флот. Две их них развёрнуты в Архангельской области, еще одна — на Новой Земле. Таким образом, к концу года в России будут работать пять «охотников за гиперзвуком». Они будут отслеживать ракетоопасные направления в зоне ответственности флота.

Напомним, США вслед за Россией приступили к разработке гиперзвукового оружия. Ранее глава Пентагона заявил, что финансирование по этому направлению будет увеличено вдвое.

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