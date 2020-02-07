Байконур, Казахстан, , 01:21 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур 7 февраля с 34 спутниками связи британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Вывод британских спутников на орбиту будет осуществлён разгонным блоком «Фрегат-М», который отделяется от ракеты-носителя примерно через девять минут после старта. Общее время вывода спутников на запланированную орбиту составляет три с половиной часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой-носителем «Союз-СТ» на орбиту были выведены первые шесть спутников OneWeb. Сегодняшний старт «Союза-2.1б» с 34 спутниками OneWeb является первым запуском спутников OneWeb, осуществлённым на Байконуре.

Ожидается, что всего на орбиту будет выведено около 600 спутников, коммерческое использование которых начнётся в 2020 году.

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