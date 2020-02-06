Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Инженеры американской авиастроительной корпорации Boeing нашли ещё одну проблему в системе программного обеспечения пассажирских авиалайнеров Boeing 737 MAX, сообщает 6 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на руководство Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

По информации агентства, проблема обнаружена в работе одного из датчиков в системе стабилизации самолёта. Инженеры подчёркивают, что этот дефект системы должен быть исправлен раньше, чем авиалайнер вновь начнут использовать для пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители корпорации Boeing заявили, что производство авиалайнеров модели 737 MAX приостановлено на неопределенное время, а их возвращения на воздушные перевозки можно ожидать летом текущего года.

Напомним, пассажирские самолёты Boeing 737 MAX были выведены из эксплуатации после сразу двух авиакатастроф, в которых погибло 346 человек. Позднее выяснилось, что причиной трагедий были дефекты систем управления.

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