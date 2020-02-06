Москва, , 20:44 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung начала блокировку своих «умных» телевизоров с функцией Smart TV на территории Российской Федерации и стран СНГ. Об этом пишет портал TJournal.

Некоторые пользователи телевизоров Samsung из России, Белоруссии и Молдавии сообщили, что при включении на экранах их телевизоров появляется надпись, что некоторые функции телевизора недоступны в этом регионе.

Оказалось, что южнокорейская компания таким образом борется с так называемыми «серыми» продавцами, которые не являются официальными дистрибьютерами Samsung.

В Samsung заявили, что телевизоры компании изготавливаются отдельно для каждой страны. Поэтому изготовленный для определённой страны телевизор может не соответствовать техническим требованиям другой страны. Именно поэтому производитель и не может гарантировать доступность всех функций при использовании телевизора не в том регионе, для которого он был изготовлен.

Собственно, в странах СНГ пользователи столкнулись с проблемами, так как их телевизоры были приобретены либо в другой стране. либо же у «серых» поставщиков, которые не ставят в известность покупателя о том, каким образом к ним попали эти телевизоры.

«Данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. Это исключает возможность производителя гарантировать доступность всех функций в стране проживания пользователя», — заявили в пресс-службе Samsung.

В компании рекомендовали покупать продукцию только в официальных магазинах Samsung. При этом для восстановления всех функций заблокированных телевизоров Samsung предлагает их владельцам заменить в ТВ материнские платы.

Ряд пользователей сообщает, что смогли самостоятельно найти решение проблемы. Нужно лишь поменять в настройках телевизора параметр «Домашний регион,» и потерянные функции восстановятся.

Проблемы возникли с телевизорами. произведенными в 2018/19 годах.