Тегеран, 6 февраля 2020, 19:20 — REGNUM Иран способен производить ракеты-носители третьего поколения, заявил 6 февраля руководитель Иранского космического агентства Мортеза Барари.
По его словам, теперь Иран имеет возможность запускать космические спутники. Ранее в Иране заявили, что в ближайшие дни буден произведён запуск спутника «Зафар».
"При поддержке Высшего космического совета Ирана мы достигли возможности выпускать ракеты-носители третьего поколения. Иран освоил технологию создания космических ракет-носителей третьего поколения «Сарир», — заявил Барари иранскому информагентству Fars.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Иран не смог запустить космические спутники на околоземную орбиту, так как ряд стран Запада оказал давление на Тегеран, обвинив его в нарушении резолюции Совбеза ООН 2231, которая, по их мнению, запрещает Ирану пуски ракет, способных достигать космического пространства.
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