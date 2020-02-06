Москва, , 16:28 — REGNUM Российская корпорация «Уралвагонзавод» планирует в 2021 году закончить испытания артиллерийских систем, создаваемых в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок», сообщили 6 февраля журналистам представители пресс-службы корпорации на выставке вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».

По утверждению пресс-службы, в те же сроки запалнировано начало серийного производства нового миномета «Дрок» и самоходных артиллерийских орудий «Флокс» и «Магнолия».

В корпорации уточнили, что речь идёт о 82-мм самоходном миномете «Дрок», 120-мм самоходном артиллерийском орудии на колёсном шасси «Флокс», 152-мм орудия на базе бронированного двухзвенного гусеничного транспортера «Магнолия».

Напомним, двухзвенные гусеничные бронемашины созданы для действий в условиях Арктики и крайнего Севера.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года «Уралвагонзавод» опубликовал видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М с 57-мм скорострельным орудием для боевых машин пехоты на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Кроме того, модуль может быть смонтирован на катера и корабли небольшого водоизмещения.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ показало первый полёт модернизированного ракетоносца Ту-160М