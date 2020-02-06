Нью-Дели, , 14:02 — REGNUM На автовыставке Auto Expo 2020 в Индии дебютировал концепт подзаряжаемого гибридного кроссовера Haval Concept H. Об этом сообщается на сайте Gasgoo.

Новинка имеет большие воздухозаборники на бампере, суженные фары с синеватыми элементами, фирменную табличку «HAVAL» на огромной радиаторной решётке и множество синих акцентов на кузове и дисках авто.

Мотор кроссовера снабжен защитой, а на дверях модели имеются хромированные молдинги. Внутри машины есть цифровая приборная панель и тачпад, размещённый на месте селектора коробки передач.

Подробностей о моторе модели автопроизводитель не сообщает.

Напомним, в Нью-Дели на автосалоне Auto Expo 2020 был представлен новейший электрокроссовер Mahindra eKUV100, который на данный момент является самым дешёвым в Индии. Его стоимость составляет 825 тыс. рупий (около 735 тыс. рублей).

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