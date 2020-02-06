Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Электрогрузовик Hummer может стать первым подобным транспортным средством на мировом авторынке, заявил глава американского концерна GM Марк Ройс. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

При этом стоит отметить, что руководство автокомпании планирует запустить предпродажные заказы электрического пикапа в конце текущего года. У дилеров же новинка появится осенью 2021 года. Именно в этот период ожидается старт продаж других пикапов с полностью электрическим агрегатом.

Кстати, в конце текущего года заявила о старте продаж своего электропикапа компания Rivian. Так что пока неизвестно, кто действительно из производителей станет первым на авторынке с электрическим пикапом.

Также стоит обратить внимание на еще одного автопроизводителя — компанию Ford, которая намерена выпустить на рынок полностью электрическую версию полноразмерного пикапа F-150 уже следующей осенью.

Напомним, 30 января 2020 года в компании General Motors заявили, что новый 1000-сильный Hummer EV, поступит в продажу в конце 2021 года. Собирать этот автомобиль планируют на заводе в городе Детройте.

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