Лондон, , 13:19 — REGNUM Японский беспилотный автомобиль Nissan Leaf установил в Великобритании рекорд по расстоянию, которое самостоятельно проехал. Об этом 6 февраля сообщается на сайте Nasdaq.

Рекорд был установлен в рамках тестового забега. Один из беспилотников Nissan Leaf сумел самостоятельно преодолеть расстояние в 230 миль (около 370 км).

Сообщается, что во время забега модели Nissan Leaf тестировалась новая система беспилотного управления от компании HumanDrive. В разработке системы принимает участие компания Nissan и агентство по инновациям Innovate UK, Hitachi Europe и SBD Automotive.

Разработчики беспилотника стремятся создать систему, которая способна воспринимать окружающий мир как человек. Система беспилотного авто состоит из нескольких дальномеров, видеокамер и лидара.

Напомним, в прошлом году в на российском вторичном рынке было продано 3303 новых электромобилей, что на 48% выше уровня перепродаж 2018 года.

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