Москва, , 12:58 — REGNUM Ракетные войска стратегического назначения РФ будут широко представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил председатель Военно-научного комитета РВСН кандидат технических наук полковник Алексей Ковалёв.

На уличной экспозиции парка «Патриот» в рамках форума традиционно будет представлена стартовая батарея подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Из новых разработок ракетчики продемонстрируют машины, которые были созданы в рамках опытно-конструкторской работы «Технология-РВ».

Речь идёт о подвижном техническом пункте управления, машине контроля проведения работ на ракетном вооружении и машине дежурной смены охраны и обороны.

Назначение подвижного технического пункта управления заключается в обеспечении работы личного состава в полевом районе и обеспечении приёма и передачи документов по каналам связи. Данная техника может работать и на марше.

Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении — это универсальный агрегат, применяемый как командно-штабная машина руководителя любых видов работ на вооружении, а также для контроля выполнения особо ответственных работ.

Предназначение машины дежурной смены охраны и обороны заключается в организации и обеспечении охраны и обороны районов временного размещения подразделений ракетных войск стратегического назначения. Кроме типового оборудования, она оснащена комплектом быстро развёртываемых технических средств охраны, средствами маскировки, палаткой для размещения личного состава и другими необходимыми специальными средствами.

Алексей Ковалёв также отметил, что в 2019 году для российских РВСН были закончены несколько опытно-конструкторских работ. Самой важной из них является разработка комплекса «Авангард» с новым боевым оснащением. Этот ракетный комплекс может преодолевать как существующие, так и перспективные системы противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что в 2024 году оснащённость РВСН РФ современным вооружением будет доведена до 100%. В составе ядерной триады России на РВСН приходится около 60% средств ядерного поражения.