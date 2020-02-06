Москва, , 12:12 — REGNUM Разрабатываемые специалистами ФГУП НАМИ в рамках проекта «Единая модульная платформа» («ЕМП») бензиновые поршневые двигатели мощностью до 600 «лошадей» адаптируют для применения в авиастроении. Об этом сообщает пресс-центр Минпромторга РФ.

«К текущему периоду были показаны пути разработки на основе современного автомобильного мотора проекта «ЕМП» авиационной вариации силовой установки АПД-500 отдачей 500 л. с. и представлена её работоспособность и достижимость нужных показателей наземными тестами», — заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он добавил, что компания «Тиллерт» смогла адаптировать моторы немецкого автопроизводителя Mercedes мощностью 170 и 250 «лошадей» для двухместных и четырёхместных самолётов.

Напомним, что модели Aurus Senat S600 и Aurus L700 оснащены 600-сильным агрегатом на основе бензинового турбированного мотора V8 рабочим объёмом 4,4 л, вместе с которым работает электромотор и 9-скоростной «автомат».

Напомним, новый глава правительства России Михаил Мишустин получил в свой кортеж лимузин Aurus. Этот автомобиль используются гаражом особого назначения ФСО РФ для перемещения первых лиц страны.

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