Кейптаун, , 11:49 — REGNUM Крупнейшая телекоммуникационная компания ЮАР Vodacom Group планирует запустить 5G интернет-соединение на внутреннем рынке страны в этом году благодаря недавнему соглашению о роуминге с Liquid Telecom. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального директора Vodacom Шамиля Йоосуба.

«Будучи первой компанией, которая начала коммерческий запуск 5G в Африке через Vodacom Lesotho, мы ожидаем, что сможем запустить услуги 5G в ЮАР в этом году», — говорится в заявлении.

«Это стало возможным благодаря недавнему роуминговому соглашению с Liquid Telecom, поскольку диапазон 5G в ЮАР практически не распространен», — добавил он.

В прошлом месяце представители Liquid Telecom заявили о запуске роуминга пятого поколения (5G) в ЮАР в начале 2020 года за счет использования доли диапазона 3,5 ГГц, а также пообещали предоставить операторам мобильной связи открытый доступ к новой сети.

Несмотря на то, что в 2019 году оператор мобильной связи Rain запустил первую коммерческую сеть 5G в некоторых районах Йоханнесбурга и Тcваны, Vodacom станет первым действующим оператором, предложившим коммерческие услуги мобильной связи 5G по всей стране.

Йоосуб также заявил, что доступ к сети Vodacom 4G в ЮАР расширится после того, как компания пересмотрит соглашение о роуминге с Rain, «где задержки в распределении доступного диапазона ограничивают пропускную способность всех сетей».