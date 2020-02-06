Нью-Дели, , 11:37 — REGNUM В Индии на автосалоне Auto Expo 2020 представили новейший электрический кроссовер Mahindra eKUV100 стоимостью 825 тыс. рупий (около 735 тыс. рублей). Об этом сообщается на сайте IndianAutosBlog.

Mahindra eKUV100 на полном заряде может проехать всего 147 км. При этом процесс заряди до 80% займет 55 минут.

Электромобиль создан на базе кроссовера KUV100. Внешне от базовой модели новинка отличается не очень сильно. Электромобиль оснащён закрытой радиаторной решёткой с синими декоративными деталями и иной головной оптикой.

Синие акценты имеются также в дизайне колёсных дисков и сзади на кузове авто.

В движение модель приводит электромотор производительностью порядка 70 «лошадей» и 120 Нм крутящего момента. Максимальное расстояние, которое кроссовер может проехать на одном заряде равно 147 км. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 16 кВт-ч.

Стоит отметить, что индийская автокомпания планирует выпустить в 2020 год ещё четыре новых моделей электрокара Mahindra.

Напомним, компания Mahindra на Auto Expo 2020 провела премьеру концепта электрического спорткара Funster, который разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд.

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