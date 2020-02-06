Берлин, , 11:10 — REGNUM У рестайлингового Volkswagen Polo для России появится цифровая приборная панель Active Info Display и ряд других новшеств. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщается на сайте SpeedMe.

Новинка будет доступна в кузове лифтбек, а её размеры станут значительно больше. Длина авто составит 4 483 мм, ширина будет равна 1 706 мм, а высота — 1 484 мм.

Стоит отметить, что у обновлённой модели багажное отделение увеличилось на 90 литров.

Уже в базовой комплектации рестайлинговый Polo оснастят светодиодными ДХО. Во всех комплектациях модель будет иметь мультимедийную систему с сенсорным дисплеем. Размер дисплея в базовой комплектации авто составит 6,5 дюйма, а в максимальной — 8,25 дюйма.

В качестве дополнительной опции имеется зимний пакет, который включает в себя электрообогрев рулевого колеса и задних кресел.

Линейка двигателей обновлённого авто состоит из трёх агрегатов — первые два имеют производительность 90 или 110 «лошадей» соответственно, а третий — 125 л. с.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen планирует вложить 800 млн долларов (около 50,1 млрд рублей) в производство кроссоверов Tarek в Аргентине.

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