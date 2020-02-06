Нью-Дели, , 10:40 — REGNUM Индийская автокомпания Mahindra представила на Auto Expo 2020 концепт электрического спорткара Funster, который разгоняется до «сотни» за 5 секунд. Об этом сообщается на сайте just-auto.

Стоит отметить, что это одна из 18 моделей Mahindra, которые представлены на выставке. Концептуальная модель электромобиля имеет современную начинку и стильный экстерьер. Новинка не имеет крыши. Внутри спорткара размещены четыре кресла (формула 2+2).

В движение концепт приводится электрическим агрегатом, состоящим из двух моторов общей производительностью около 600 «лошадей», которые питаются от аккумуляторной батареей на 59,2 кВт-ч.

Расстояние, которое спорткар может проехать без подзарядки составляет 520 км. От 0 до 100 км/ч автомобиль набирает за 5 секунд. Максимальная скорость концептуальной модели составляет 200 км/ч.

Напомним, по итогам конкурса «Индийский автомобиль года» (ICOTY) лучшим автомобилем в Индии назван внедорожник Hyundai Venue, набравший 111 баллов, что на 9 баллов больше, чем у KIA Seltos.

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