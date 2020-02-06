Пекин, , 10:19 — REGNUM Китайская компания Geely вложит 370 млн юаней (около 3 млрд рублей) в разработку особых автомобилей с антивирусной защитой. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Такая машина будет оснащена специальной системой очистки и фильтрации воздуха в салоне, защищающая водителя и пассажиров от коронавируса.

Над этим проектом будут работать центры Geely по всему миру. Специалисты компании будут испытывать новые материалы, которые обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Их будут использовать в новых системах кондиционирования воздуха в авто, а также при отделке интерьера.

Особое внимание будет уделено поверхностям деталей к которым люди прикасаются чаще всего: рулевое колесо, рычаг коробки передач, тачскрин и другие элементы.

Напомним, компания Geely уже выделяла на борьбу с коронавируом 200 млн юаней (около 1,8 млн рублей). Эти средства пойдут на покупку необходимых медикаментов для жителей Китая. Кроме того, автокомпания организовала бесплатное такси в Ухани. Именно оттуда началось распространение эпидемии коронавируса.

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