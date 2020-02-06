Кигали, , 09:36 — REGNUM Сотни участников из 44 стран мира собрались в Руанде на форум, в рамках которого будут продемонстрированы возможности использования технологий беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, трехдневное мероприятие посетят владельцы дронов, а также представители органов по регулированию беспилотных летательных аппаратов.

Одним из главных событий мероприятия станет соревнование по пилотированию дронов над озером Киву, сообщается на сайте организаторов мероприятия African Drone Forum.

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