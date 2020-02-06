Пекин, , 09:15 — REGNUM Китай доставил экспериментальную ракету-носитель «Чанчжэн-5В» на космодром Вэньчан для проведения репетиции пуска, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Как отметили в Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации, ракета является частью совместной репетиции с участием прототипа базового модуля китайской космической станции. Доставка ракеты на космодром, распложенный на острове Хайнань на юге Китая, заняла неделю морем и железной дорогой.

Планируется, что первый полет и запуск прототипа нового пилотируемого космического корабля будет осуществлён в апреле текущего года. Сама же «Чанчжэн-5В» является модифицированной версией ракеты «Чанчжэн-5». Ее длина достигает 53,7 метра при диаметре пять метров. Взлётный вес ракеты составляет 849 тонн. Она способна доставлять 22 тонны полезного груза на околоземную орбиту.