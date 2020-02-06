Прага, , 08:31 — REGNUM Чешская компания Skoda разместила три эскиза новой Octavia RS iV на своём официальном сайте.

Octavia RS iV в кузове “универсал” Skoda-auto.com

На эскизах изображены модели Octavia RS iV как в кузове «лифтбэк», так и в кузове «универсал». В обоих версиях автомобиль получил иной передний бампер с большими боковыми воздухозаборниками. Корпус боковых зеркал у универсала выкрашен в чёрный цвет, а у лифтбека эта деталь имеет цвет кузова.

Стоит отметить, что эмблема Skoda на авто отсутствует. Её заменили большие буквы «SKODA».

Под капотом новинки размещена гибридная силовая установка с подключаемым модулем производительностью 245 «лошадей». Этот автомобиль экономичен и имеет низкий уровень выбросов.

Премьера электрифицированной модели Octavia RS пройдёт 3 марта 2020 года в рамках Женевского автосалона.

Напомним, в России по итогам прошлого года продажи машин бренда Skoda выросли на 8,8% по сравнению с 2018 годом. За год дилеры марки реализовали 88 609 автомобилей.

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